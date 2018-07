Higuaín tem pena reduzida a 3 jogos e jogará 'decisão' do Napoli contra a Roma O Tribunal de Apelações Nacional da Itália decidiu nesta sexta-feira reduzir de quatro para três as partidas de suspensão do centroavante argentino Gonzalo Higuaín, do Napoli, por causa de sua expulsão na derrota para a Udinese, no último dia 3, em rodada do Campeonato Italiano. Com a diminuição da pena, o artilheiro da competição poderá entrar em campo na importante partida contra a Roma, no próximo dia 25, no estádio Olímpico, em Roma.