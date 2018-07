Hilton troca o PRB pelo PROS para não perder o Ministério do Esporte

Hilton, entretanto, parece disposto a continuar no ministério apesar da decisão do PRB, anunciada na quarta-feira, de deixar a base aliada do governo. "Me desfilio por entender que, neste momento, nós, homens e mulheres que atuam na vida pública, devemos nos empenhar no sentido de desfazer conflitos, evitar injustiças e trabalhar com afinco pela normalidade democrática e pela solidez das instituições nacionais", afirmou ele em nota oficial publicada na noite desta sexta-feira.

Hilton afirma que é uma "missão" que "nesses dias sombrios, implica em apoiar o governo da presidente Dilma Rousseff, eleito pela maioria do povo brasileiro numa disputa limpa e regular". O ministro diz, ainda, que teve um "diálogo franco" para entrar no PROS. "Atuarei com toda a minha capacidade e com todas as minhas forças para que o Brasil retome o caminho da serenidade, da paz e do desenvolvimento".

Em nota enviada mais cedo, o PRB informou que Hilton teria recebido apelos para permanecer na pasta e continuar à frente dos preparativos para realização dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, mas não cedeu aos pedidos. "(Hilton) aguarda apenas a confirmação do novo ministro para efetivar a transmissão do cargo, que é um ato protocolar de Estado", explicou o PRB.

Ao Broadcast Político, o presidente da sigla, Marcos Pereira, contou que Dilma pediu um prazo até a próxima segunda-feira para anunciar quem iria substituí-lo. Ainda não há confirmação, pelo Palácio do Planalto, se Hilton manterá o ministério agora que está no PROS.

O PRB foi o primeiro partido a deixar a base governista após as manifestações pró-impeachment do último domingo. Antes, na sexta-feira passada, Pereira publicou artigo bastante crítico ao governo. No mesmo dia, o ministro soltou comunicado para "informar à opinião pública sua discordância ao conteúdo do artigo". Na nota, Hilton tratou o texto do presidente do PRB como uma "opinião pessoal" de Pereira.

Atualmente, o PRB controla quase todo o Ministério do Esporte, tendo indicado os integrantes de quatro das cinco principais cadeiras: o ministro Hilton, o secretário-executivo (Marcos Jorge de Lima), o secretário de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (Carlos Geraldo) e o secretário de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor (Rogério Hamam).

O único remanescente da gestão do PCdoB à frente do Ministério do Esporte é Ricardo Leyser, que foi promovido a secretário-executivo no início do ano passado, quando o PRB chegou à pasta, mas voltou a ser secretário de alto rendimento depois de uma exoneração até hoje mal explicada.