Hinchcliffe vence a 1.ª etapa da Fórmula Indy, e Helinho é segundo

SÃO PAULO - O canadense James Hinchcliffe, de 26 anos, conquistou neste domingo a sua primeira vitória na Fórmula Indy. O piloto que está na sua terceira temporada na categoria venceu a prova inaugural da temporada 2013, no circuito de rua de São Petersburgo, na Flórida (Estados Unidos).

Os brasileiros foram bem depois de bastante troca de posições nas últimas voltas. Helio Castroneves, que largou em quinto, foi quem por mais tempo liderou a prova. O piloto da Penske terminou na segunda posição, a pouco mais de um segundo de Hinchcliffe.

Simona de Silvestro, substituta de Rubens Barrichello na KV, fez boa prova, mantendo a terceira posição em que largou. Mas, sofrendo com falta de combustível, perdeu três lugares nas últimas voltas. Melhor para Tony Kanaan, que terminou em quarto. Marco Andretti foi o terceiro e Scott Dixon o quinto. Entre este e o 11.º, uma diferença de apenas dois segundos.

Após largar na ponta pelo quarto ano seguido em São Petersburgo, Will Power teve problemas e terminou apenas no 16.º lugar, com três voltas de atraso. O carro de Bia Figueiredo deixou a brasileira na mão e quebrou exatamente na metade da prova. Assim, ela terminou em 22.º.

Confira a classificação final de etapa de São Petersburgo:

1.º - James Hinchcliffe (CAN)

2.º - Helio Castroneves (BRA)

3.º - Marco Andretti (EUA)

4.º - Tony Kanaan (BRA)

5.º - Scott Dixon (NZL)

6.º - Simona de Silvestro (SUI)

7.º - EJ Viso (VEN)

8.º - Takuma Sato (JAP)

9.º - Justin Wilson (ING)

10.º - Alex Tagliani (CAN)

11.º - Sebastien Bourdais (FRA)

12.º - Charlie Kimball (EUA)

13.º - Graham Rahal (EUA)

14.º - Ed Carpenter (EUA)

15.º - James Jakes (EUA)

16.º - Will Power (AUS)

17.º - Oriol Servia (ESP)

18.º - Ryan Hunter-Reay (EUA)

19.º - JR Hildebrand (EUA)

20.º - Sebastian Saavedra (COL)

21.º - Tristan Vautier (FRA)

22.º - Bia Figueiredo (BRA)

23.º - Josef Newgarden (EUA)

24.º - Simon Pagenaud (FRA)

25.º - Dario Franchitti (ESC)