Hípica Paulista recebe decisão do Campeonato Brasileiro de Saltos

A Sociedade Hípica Paulista recebe, desta quinta-feira até sábado, o Concurso de Salto Internacional Top Riders, que define o campeão brasileiro de 2014. O evento conta pontos para o ranking da Federação Internacional de Hipismo (FEI) e também servirá como observatória para a formação da equipe que irá aos Jogos Pan-Americanos de Toronto, em 2015.

Esta é a nona e última etapa do Campeonato Brasileiro Senior Top. Após oito etapas disputadas, Francisco Musa lidera com 96 pontos, seguido de perto por Artemus de Almeida, campeão do GP Longines, em outubro, com 90 pontos. Sérgio Marins é o terceiro, com 81. Mas como a disputa final tem peso 1,5 (o campeão soma 30 pontos), também José Roberto Reynoso (67 pontos) e Fábio Sarti (59) têm chances matemáticas de serem campeões.

“Eu já vinha dizendo que a disputa seria acirrada até o final. Está sendo assim em todas as etapas. Já esperava a decisão do título apenas na última etapa e temos que manter o foco para vencer”, destaca Musa, que é tricampeão do ranking brasileiro Senior Top.

A primeira disputa do concurso será às 14 horas, com obstáculos a 1,45 m. Classifica para a final, que definirá o campeão brasileiro de saltos, e será disputada no sábado, a partir das 14h30, com percurso de obstáculos a 1,60 m.

PAN DE 2015

Técnico da equipe brasileira de saltos, Jean-Maurice Bonneau estará na Hípica Paulista para observar os cavaleiros no Brasil. A convocação para os quatro conjuntos do Pan não obedecerá à ordem do ranking da FEI, mas será feita por escolha do francês.

O melhor brasileiro do ranking mundial é Doda Miranda, que ocupa a 39.ª posição. Marlon Zanotelli vem na sequência, em 40.º lugar. Campeão olímpico em 2004, Rodrigo Pessoa é o 47.º, com Pedro Veniss completando em 79.º.