Histórico favorável reduz policiamento para a partida

O último clássico do ano entre os arquirrivais Corinthians e Palmeiras terá um esquema de segurança mais enxuto do que o primeiro dérbi da temporada, realizado em janeiro. Na época, foram destinados 180 policiais para área interna do estádio Pacaembu. Desta vez, serão 150. Fruto do histórico favorável entre as torcidas. "A expectativa é de tranquilidade, até por conta do estatuto do torcedor, que os responsabiliza pelas agressões", explica o major Leandro Pavani, do 2.º Batalhão de Choque da PM, responsável pela operação de segurança para a partida.

Se o clima na arquibancada for o mesmo da reunião entre os líderes das torcidas organizadas, realizada na sexta-feira, os policiais não terão por que se preocupar realmente. Lado a lado, dirigentes da Mancha Verde e da Gaviões da Fiel sequer discutiram. No máximo trocaram algumas provocações, amenas, durante a decisão sobre como funcionaria a segurança para o clássico.

Trajeto diferente. Para evitar o encontro entre os torcedores rivais, a polícia definiu um caminho para cada time. Os palmeirenses devem descer na estação Clínicas do metrô e descer pela Rua Major Natanael, onde haverá policiamento ostensivo. A entrada será pelo portão 22 ou pelo Tobogã. Os corintianos, por sua vez, devem desembarcar na estação Marechal Deodoro para chegar ao Pacaembu pela Praça Charles Miller.

Já as organizadas vão escoltadas por cerca de 70 policiais da Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas (Rocam). Após o fim da partida, as torcidas organizadas do Palmeiras terão de permanecer 30 minutos no estádio para evitar embates com os rivais no percurso de volta.