Hoje sai o adversário do Corinthians

Tite, os jogadores do Corinthians - e milhões de torcedores espalhados pelo mundo - estarão hipnotizados a partir das 8h30 (horário de Brasília), com os olhos vidrados no Estádio Toyota para a partida entre Sanfrecce Hiroshima, atual campeão japonês, e o Al Ahly, vencedor da Liga dos Campeões da África.

Desse jogo sairá o adversário do Corinthians para a semifinal de quarta-feira, no mesmo estádio, também às 8h30. O duelo promete ser equilibrado, disputado em alta velocidade, com ligeira vantagem para o time egípcio.

Os corintianos já tiveram a chance de observar o Sanfrecce, que venceu o Auckland City por 1 a 0 pelas oitavas de final. É um time rápido, que toca bem a bola e chuta de fora da área - foi assim que Toshirio Aoyama definiu a vitória. "Vamos continuar bem organizados e sempre em movimento, deixando a bola correr", disse o meia Yojiro Takahagi.

O Al Ahly completa sua quarta participação no Mundial de Clubes (sua melhor campanha foi o terceiro lugar na edição de 2006). As esperanças dos egípcios recaem sobre o atacante Mohamed Nagy, conhecido como Gedo, que marcou cinco gols no torneio continental.

Tite acompanhou alguns jogos do torneio continental africano e foi direto ao afirmar que o Espérance, que acabou como vice-campeão, é um time melhor.

O Al Ahly teve muitas dificuldades para se preparar para o Mundial. Em fevereiro deste ano, na partida com o Al Masry, em Porto Said, milhares de torcedores invadiram o campo e os confrontos causaram a morte de 79 pessoas. A tragédia provocou a paralisação da temporada egípcia. "A temporada foi uma provação", diz Gedo.

