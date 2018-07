Holanda, Coreia do Sul, Itália e Japão se garantem no vôlei feminino da Olimpíada

Assim, após seis jogos, a classificação do Pré-Olímpico tem a Holanda na liderança (com 15 pontos), seguida por Itália (14), Coreia do Sul (13), Japão (12), Tailândia (nove), Peru (seis), República Dominicana (três) e Casaquistão (zero).

A Itália conseguiu uma vaga olímpica pela quinta vez seguida, após ter vencido o Japão por 3 sets a 2, com parciais de 23/25, 27/25, 27/25, 21/25 e 15/9. Já a seleção japonesa assegurou a vaga graças ao ponto conquistado por ter vencido dois sets do jogo e irá à sua 12.ª Olimpíada consecutiva, um recorde.

Quem tem muito a comemorar são as jogadoras da seleção holandesa, que vão ao Rio após 20 anos fora dos Jogos. O time, que chegou ao Pré-Olímpico como favorito, venceu o Peru por 3 sets a 0, com parciais de 25/16, 25/14 e 25/17, e acabou com o sonho das sul-americanas.

Antes, a seleção da Tailândia fez um jogo muito duro em busca da vaga, mas quem garantiu um lugar na Olimpíada de 2016 foi a Coreia do Sul. A partida acabou com vitória tailandesa por 3 sets a 2, com parciais de 19/25, 22/25, 29/27, 26/24 e 15/12, que deixaria a quarta posição em aberto para a última rodada, mas o Japão "roubou" a colocação mais tarde.

Em um jogo para cumprir tabela neste sábado, a República Dominicana conquistou a primeira vitória na competição ao bater o Casaquistão por 3 sets a 1, com parciais de 25/20, 22/25, 25/12 e 25/20, em uma bela atuação de Brenda Castillo.

Com função apenas para cumprir tabela, para algumas equipes, ou manter a preparação para os Jogos Olímpicos, para outras, a última rodada terá os seguintes jogos: República Dominicana x Coreia do Sul; Tailândia x Peru; Itália x Casaquistão; e Holanda x Japão.

SÓ FALTA UMA VAGA - Com esses resultados, só resta definir um participante no torneio de vôlei feminino dos Jogos do Rio. E essa vaga sairá de um torneio classificatório que está sendo disputado na cidade porto-riquenha de San Juan e envolve a seleção anfitriã, a Colômbia, o Quênia e a Argélia. As outras seleções que já estão garantidos são Brasil, China, Sérvia, Rússia, Argentina, Estados Unidos e Camarões.