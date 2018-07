Holanda faz mais um pódio completo nos Jogos de Sochi

SOCHI - Faltando ainda sete dias para o fim dos Jogos Olímpicos de Sochi, apenas quatro medalhas de ouro separam o primeiro do décimo colocado no quadro de medalhas. Assim, a edição russa de Inverno fica cada vez mais próxima de ser a mais equilibrada da história. Neste domingo, Noruega, Suécia, República Checa e Holanda subiram ao lugar mais alto do pódio.

Os holandeses, aliás, acabam com qualquer possibilidade de equilíbrio na patinação em velocidade. Neste domingo, com Jorien Ter Mors, Ireen Must e Lotte Van Beek, fizeram mais uma vez pódio completo, desta vez na prova feminina de 1.500m. Das 24 medalhas distribuídas na modalidade, nada menos que 16 (dois terços delas) foram para atletas holandeses.

Enquanto isso, no esqui alpino, foi realizada neste domingo a sexta prova do programa e o sexto país diferente ganhou medalha de ouro. Desta vez a vitória foi da Noruega, maior vencedor da história dos Jogos de Inverno, que ganhou o Super G masculino com Kjetil Jansrud. Pela segunda vez em Sochi houve divisão de medalha, com duas de bronze distribuídas, dado ao empate entre Jan Hudec (Canadá) e Bode Miller (EUA).

No esqui cross country, a Suécia repetiu a vitória de sábado no revezamento feminino e ganhou também no masculino, de 4x10km. A Rússia fez prata e a França bronze. Por fim, no snowboard cross, ouro para Eva Samkova, da República Checa, seguida de Dominique Maltais, do Canadá, e Chloe Trespeuch, da França.

QUATRO DE MEDALHAS

Apesar de ter passado em branco neste domingo, a Alemanha segue na liderança do quadro, com sete medalhas de ouro (12) no total). Com cinco douradas aparecem Holanda (17 no total), Noruega (14) e Suíça (sete). Depois, com quatro, aparecem a dona da casa Rússia (16 no total), o campeão de 2010 Canadá (14) e o grande favorito Estados Unidos (16), além da Polônia, que tem quatro medalhas, apenas, todas de ouro.