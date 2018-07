Holanda volta a fazer fazer pódio completo na patinação

Nesta terça o ouro ficou com Michel Mulder, que venceu por insignificantes 12 milésimos o compatriota Jan Meekens. Em terceiro completou o pódio Ronald Mulder, irmão gêmeo do campeão. Vale lembrar que, no domingo, duas irmãs canadenses fizeram ouro e prata no moguls feminino.

A prova masculina, aliás, foi nesta terça-feira. E de novo deu Canadá nos dois lugares mais altos do pódio. Ouro para Alex Bilodeau, agora bicampeão olímpico, e prata para Mikael Kingsbury nesta prova que combina descida em pista ondulada e saltos acrobáticos (o vencedor é definido pela soma de notas e tempo). O bronze ficou com o russo Alexandr Smyshlayev.

No esqui alpino, a prova do dia foi o super combinado feminino, que mistura downhill e slalom. E a vitória foi para a alemã Maria Hoefl-Riesch, com prata para a austríaca Nicole Hosp e bronze para a norte-americana Julia Mancuso.

No short truck (patinação de velocidade em pista curta), o canadense Charles Hamelin levou a melhor na prova de 1.500m, deixando para trás o chinês Tianyu Han e o russo Victon An, respectivamente prata e bronze.

Já Martin Fourcade deu a primeira medalha de ouro à França em Sochi, na prova de perseguição de 12,5 quilômetros do biatlo. Ondrej Moravec (República Checa) e Jean Guillaume Beatrix (França) faturaram prata e bronze, respectivamente.

No quadro geral de medalhas a liderança é do Canadá, com sete medalhas, sendo três de ouro, três de prata e uma de bronze. A Holanda tem o mesmo total, mas só duas de prata - e duas de bronze. Com seis medalhas, a Rússia é sexta, porque só tem um ouro. Noruega, Estados Unidos e Alemanha estão, respectivamente, na terceira, quarta e quinta posições.