Holandês Dylan Groenewegen ganha sétima etapa da Volta da França

Em uma prova feita sob medida para ciclistas velocistas - 230km em superfície plana entre as cidades de Belfort e Chalon-Sur-Saône -, o holandês Dylan Groenewegen, da equipe Jumbo, se deu bem nesta sexta-feira e venceu a sétima etapa da Volta da França, a mais tradicional prova de ciclismo de estrada do mundo.

Com o tempo de 6h02min44s, o vencedor levou a melhor no "sprint final" que travou com o britânico Caleb Ewan (Lotto Soudal) e o eslovaco Peter Sagan (Bora), que terminaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente. Na mais longa etapa da competição até agora, os três primeiros colocados e todo o pelotão de mais de 20 ciclistas cruzaram a linha de chegada com o mesmo tempo.

Assim, não ocorreu qualquer alteração nos líderes da classificação geral. O italiano Giulio Ciccone, da Trek, segue na frente com a camisa amarela com o tempo total de 29h17min39s, ficando na frente do francês Julian Alaphilippe, da Quick Step, por apenas seis segundos. O belga Dylan Teuns, da equipe Bahrain, é o terceiro a 32 segundos do líder.

Em outra disputa na Volta da França, Peter Sagan aproveitou o fato de ter chegado em terceiro lugar na etapa desta sexta-feira para aumentar a sua vantagem na liderança da classificação por pontos. O eslovaco segue com a camisa verde com 177 pontos, contra 121 do italiano Sonny Colbrelli, da Bahrain.

A oitava etapa acontece neste sábado entre as cidades de Macon e Saint-Étienne, com 200km de percurso. O trecho, de montanha, é sob medida para escaladores.