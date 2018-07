Holandesa mantém favoritismo na patinação e festeja em Sochi

SÃO PAULO - Com vitórias nos 3000m nos Jogos de Turim e nos 1500m de Vancouver, Irene Wüst continua imbatível na patinação de velocidade. Após ver os seus compatriotas dominarem o pódio na prova masculina dos 5000m, com ouro, prata e bronze, a patinadora não tomou conhecimento de suas adversárias neste domingo e levou o segundo ouro para a Holanda, deixando para trás a multicampeã Martina Sablikova, da República Tcheca, que ficou com a medalha de prata.

Olga Graf, da Rússia, completou o pódio com o bronze para a alegria da torcida local. Na prova dos 3000m, as atletas largam de duas a duas, e trocam de faixas na pista circular de 400m a cada volta. No fim, vence quem fizer o melhor tempo entre todas competidoras.