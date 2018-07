Holyfield marca luta com Sherman Williams para janeiro Foi marcada nesta quinta-feira a luta entre os norte-americanos Evander Holyfield e Sherman Williams, que está prevista para acontecer no dia 22 de janeiro, no Hotel Greenbrier, em West Virginia, nos Estados Unidos. O combate entre eles já sofreu várias alterações de data, mas agora está confirmado para o começo do ano.