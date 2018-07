Homem morre ao cair de estádio de futebol americano

Um homem morreu no último domingo após cair de uma altura de mais de seis metros no estádio Soldier Field, em Chicago, onde acontecia a partida entre Chicago Bears e Philadelphia Eagles, pela NFL - liga norte-americana de futebol americano. Ele ainda chegou a ser encaminhado para um hospital local, mas não resistiu aos ferimentos.

O chefe do corpo de bombeiros de Chicago, Joe Roccasalva, disse que o homem caiu sobre um pequeno telhado do lado de fora do estádio. De acordo com testemunhas, ele saiu correndo e saltou. Ainda de acordo com Roccasalva, o cidadão não passava dos 30 anos.

Esta é a segunda morte ocorrida em um evento esportivo nos Estados Unidos nesta semana. No último dia 21 de novembro, uma criança de dois anos de idade caiu de um dos camarotes do Staples Center, durante uma partida do Los Angeles Lakers, e também faleceu.