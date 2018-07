Homenageado, Kleber alerta sobre os salários

O mercado da bola em São Paulo vive de muita especulação e pouca confirmação. Os clubes estão envolvidos em grandes contratações para 2011, com nomes do quilate de Adriano, Ronaldinho Gaúcho, os meias Alex, ex-Palmeiras e ex-Inter, mas, até agora, quase não acertaram com ninguém. O Santos repatriou Elano, acertou com Charles e agora busca um novo centroavante, depois de desistir da negociação com Ricardo Oliveira e de liberar Marcel para o Vasco.

O Corinthians, que trouxe o zagueiro Wallace, segue com a tática de dizer que não há acordos, mas já acertou salário e tempo de contrato de Adriano, Marcinho e Cristian. O clube espera a liberação deles, sem custos.

No São Paulo, a prioridade é renovar contrato com o zagueiro Miranda, na mira de Atlético de Madrid e da Fiorentina.