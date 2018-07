Homenagem aos campeões mundiais de 2000

Todo o elenco que participou da campanha vitoriosa foi convidado, incluindo o técnico Oswaldo de Oliveira, hoje no Botafogo. Os jogadores darão uma volta olímpica no gramado durante o intervalo para saudar a torcida.

O estádio estará lotado. Até ontem, segundo informou o clube, haviam sido vendidos 32.500 ingressos. Será um dos maiores públicos do Corinthians neste Brasileirão, competição que o time deixou em segundo plano, primeiro por causa da Libertadores e depois pela preparação para o Mundial. Mas no embalo da conquista da Libertadores e de promoção de ingressos, o Pacaembu esteve quase sempre cheio.

O clube também fez um "marketing" especial para o jogo contra o Santos porque será a última partida do time como mandante antes do embarque para o Japão. No próximo domingo, o Corinthians jogará no Pacaembu, mas o mando será do São Paulo. Na madrugada de segunda para terça o time embarca rumo ao Japão, com escala em Dubai.