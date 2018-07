Palmeiras é homenageado e vira nome de rua

estadao.com.br/e/palmeiras

O Palmeiras viveu ontem um dia especial para a sua história. Na mesma data em que celebrou 22 anos do fim de jejum de títulos com conquista do paulista de 1993 e o ex-goleiro Oberdan Cattani completaria 96 anos de idade, foi lançado um busto em sua homenagem no clube e ainda houve a troca das placas da Rua Turiaçu para Rua Palestra Itália.

O evento para celebrar a mudança do nome da rua e o busto de Oberdan contou com a presença de políticos - entre eles, o ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf -, dirigentes do clube e a filha do ex-goleiro, Walkyria Cattani. A Rua Palestra Itália é o trecho da Turiaçu onde está localizado a sede do Palmeiras e a nova arena.

"A cidade de São Paulo faz uma correção histórica, porque o Palestra Itália, fundado em 26 de agosto de 1914, foi violentado por motivos políticos e obrigado a mudar de nome. O Palestra, naquele 20 de setembro de 1942, morreu líder para nascer a Sociedade Esportiva Palmeiras, campeã. A cidade de São Paulo, hoje, faz essa homenagem, dando à rua o nome original do clube. É um presente para toda a comunidade italiana e para todos os palmeirenses", disse o presidente Paulo Nobre.

Outro busto que está programado para ser feito é do também ex-goleiro Marcos, mas ainda não existe uma data para a peça ser instalada.

Em meio às festividades, o atacante Alecsandro foi apresentado, prometeu muitos gols e já foi registrado no BID. Assim, ele deve estrear contra o Fluminense, resta saber se como titular ou no banco de reservas. O técnico interino Alberto Valentim fechou o treino ontem e não deu pistas da equipe. Kelvin, suspenso, está fora. Cleiton Xavier pode ser a novidade entre os titulares.

Quanto ao novo técnico, Marcelo Oliveira, o clube decidiu adiar seu anúncio, que pode acontecer até segunda-feira e a expectativa é que na terça-feira ele já seja apresentado.