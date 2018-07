Homens maus

Os rudes pagam preço alto pela fama - mesmo que não sejam rematados cabeças de bagre e tenham intimidade com a bola. Exemplo disso é o Felipe Melo. Para muita gente, a simples menção ao nome do volante titular de Dunga no Mundial da África do Sul provoca arrepios. Inevitável vir à mente a lembrança de momentos tenebrosos, dele e da seleção nacional, naquele torneio.

Logo que surgiu, Felipe Melo dividiu opiniões, ao cair no erro de se imaginar edição atualizada do que o treinador fora como boleiro. Iludiu-se ao supor que, assim como o chefe tinha sido símbolo de garra e dedicação com a amarelinha, também faria sucesso ao encarnar o estilo cara de poucos amigos. Entrou pelo cano ao levar vermelho no jogo em que o Brasil enfiou a viola no saco e voltou para casa, ao perder da Holanda, nas quartas de final. Nunca mais foi chamado para ser um dos representantes da pátria.

Felipe Melo se enfurnou na Europa, sumiu do noticiário na banda de cá, até ficar em ligeira evidência, nos últimos dias. Primeiro, se levantou a hipótese de ser resgatado por Felipão, embora o técnico não tenha abordado tal intenção nas entrevistas. Na sequência, ganhou espaço nos jornais pela expulsão no clássico turco de domingo, em que seu time, o Galatasaray, bateu o Besiktas por 2 a 1. O moço recebeu a punição por ter cuspido num rival com o qual tinha discutido num lance mais ríspido.

Felipe Melo jura que não cometeu a grosseria e alega que as imagens não comprovam qualquer atitude agressiva. Argumento discutível, e existe margem para dúvida. O azar dele está no fato de o duelo ter sido transmitido por tevê pra cá. O campeonato da Turquia é novidade por aqui - e justo em uma de suas primeiras aparições para os patrícios o rapaz dá mancada! Assim, fica difícil recuperar moral com os torcedores.

A trapalhada reavivou o estigma de malvado que carrega desde a Copa de 2010, além de servir de munição para quem o considera nada confiável e pivô da desclassificação. Alto lá, são coisas distintas! Também encaro como aposta de risco eventual reconvocação de Felipe Melo. Não porque seja tosco (sabe jogar, e bem); porém, pelo temperamento imprevisível.

Mas não o julgo responsável pela ruína da seleção naqueles fatídicos 2 a 1 de Port Elizabeth. Após primeira etapa brilhante (com vantagem de 1 a 0), o Brasil se esfacelou, pela fragilidade emocional generalizada. Durante muito tempo, martelaram no elenco a ideia de que precisava fechar-se e unir-se contra inimigos, reais ou imaginários. A tensão era evidente, não se via descontração, e a situação adversa colocou abaixo a frágil estratégia de guerra de Dunga e auxiliares.

Felipe Melo foi só a síntese da precariedade psicológica do time. Injustiça jogar-lhe, até hoje, o peso pelo fiasco. É, não é fácil sustentar a fama de mau, cantava Erasmo Carlos décadas atrás. A pessoa com esse estigma é sempre culpada, até com prova em contrário.