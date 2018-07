Honda domina 2.ª etapa e coloca dois pilotos na ponta das motos

A segunda etapa da categoria motos do Rali Dacar, a maior em trecho cronometrado (518 km) da 37.ª edição da prova, foi protagonizada nesta segunda-feira (5) por momentos distintos entre duas das equipes postulantes ao título. A Team HRC, da Honda, arrancou para vitória na especial com o espanhol Joan Barreda, que finalizou o trajeto entre Villa Carlos Paz e San Juan, na Argentina, em 5h46min06s, seguido de seu companheiro de equipe, o português Paulo Gonçalves, 6min13s atrás. A dupla lidera a classificação geral após dois dias.

Por outro lado, a KTM teve dois de seus principais pilotos em situações complicadas. O tetracampeão Marc Comaestava em segundo, quando precisou diminuir o ritmo na parte final do percurso com problemas no pneu. Assim, ele terminou em oitavo. Já o britânico Sam Sunderland, vencedor da especial abertura, se perdeu por duas horas e até o fechamento da matéria não havia completado o trecho. Como consolo para o time austríaco, Ruben Faria e Jordi Viladoms, foram terceiro e quarto, respectivamente, pouco mais de 9 minutos atrás do líder. Eles prometem manter o time, que conta com 13 títulos consecutivos na categoria, na briga por mais um troféu.

A surpresa do dia ficou por conta do ótimo desempenho de dois novatos no rali mais perigoso do mundo: o australiano Toby Price, de 27 anos, em quinto, e o austríaco Matthias Walkner, de 28 anos, em sexto. O brasileiro Jean Azevedo, da Honda South America Rally Team, ficou com o 30.º tempo da especial. Ele ocupa a 28.ª posição na classificação geral das motos.

TERCEIRA ETAPA

Antes de entrar no Chile, o Dakar faz mais uma etapa na Argentina. Apesar de curto, o trecho cronometrado de 220 km não aliviará em nada a vida dos pilotos, que acelerarão em terra vermelha. O destino final da terceira etapa será Chilecito, após 437 km de deslocamento.

CLASSIFICAÇÃO DA PROVA DE MOTOS

1.º Joan Barreda (Honda) - 5h46min06s

2.º Paulo Gonçalves (Honda) - +6min13s

3.º Ruben Faria (KTM) - +9min16s

4.º Jordi Viladoms (KTM) - +9min20s

5.º Toby Price (KTM) - +9min42s

30.º Jean Azevedo (Honda) - +51min45s

CLASSIFICAÇÃO GERAL

1.º Joan Barreda (Honda) - 7h06min44s

2.º Paulo Gonçalves (Honda) - (Honda) +4min37s

3.º Ruben Faria (KTM) - +10min37s

4.º Jordi Viladoms (KTM) - +11min24s

5.º Toby Price (KTM) - +11min32s

28.º Jean Azevedo (Honda) - +56min40s