Honduras fará preparação para Copa do Mundo nos Estados Unidos

TEGUCIGALPA - Honduras é uma das nove seleções que já decidiram ficar concentradas no Estado de São Paulo durante a disputa da Copa de 2014. Será em Porto Feliz, a cerca de 130 quilômetros da capital paulista. Antes disso, porém, os hondurenhos optaram por fazer a preparação nos Estados Unidos.

Antes de Honduras, outras oito seleções tinham definido cidades paulistas como suas bases durante a disputa da Copa: Rússia (Itu), Japão (Itu), Irã (São Paulo), México (Santos), Costa Rica (Santos), Portugal (Campinas), França (Ribeirão Preto) e Bósnia-Herzegovina (Guarujá).

Em Porto Feliz, Honduras ficará hospedada no Hotel Transamérica e fará os treinos no campo do Desportivo Brasil, time que disputa a quarta divisão do Campeonato Paulista. Na Copa, os hondurenhos caíram no Grupo E, pelo qual jogarão contra França (em Porto Alegre), Equador (em Curitiba) e Suíça (em Manaus).

Para disputar a Copa, a seleção hondurenha já definiu que fará uma preparação especial nos Estados Unidos. "A primeira parte da preparação para o Mundial será em maio, nos Estados Unidos, onde devemos jogar alguns amistosos", disse o técnico da equipe, o colombiano Luis Fernando Suárez.