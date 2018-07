Honrarias e gafes na visita do Fla à ABL

RIO - Sentado à mesa do salão de chá da Academia Brasileira de Letras (ABL) para um almoço formal oferecido nesta segunda-feira à cúpula do Flamengo, o craque Ronaldinho Gaúcho parecia bem à vontade. Não retirou a boina preta e manteve a camisa semidesabotoada, com grossos cordões de ouro à mostra.

O atleta foi um dos convidados da ABL para a comemoração dos 110 anos de nascimento do escritor José Lins do Rego, flamenguista que costumava vestir a camisa do time em sessões da academia. O meia-atacante recebeu das mãos do presidente da ABL, Marcos Vilaça, a medalha Machado de Assis, honraria que pela primeira vez foi concedida a um jogador de futebol.

Antes, emocionada, a presidente do Flamengo, Patricia Amorim, enalteceu a figura do escritor que, segundo ela, conseguia transmitir com seus "romances e poemas" a alegria de ser rubro-negro. Presente ao evento, a filha de Lins, Maria Cristina, comentou pouco depois, distante de Patricia, que seu pai não escrevia poemas.

Autor de obras como Fogo Morto e Menino de Engenho, Lins morreu em 1957. Entre 1942 e 1954, o escritor foi secretário-geral da Confederação Brasileira de Desportos (CBD e atual CBF).

Veja também:

ESPN - Ex-presidente do Flamengo fica preso em carro da Fórmula Superliga e provoca risos