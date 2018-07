Hooligans sérvios barbarizam na Itália

Foguetes de sinalização atirados na direção dos jogadores e da torcida italiana. Adiamento da partida em 37 minutos. Agressão ao goleiro sérvio, Vladimir Stojkovic, antes ainda de a delegação chegar ao estádio Luigi Ferraris, em Gênova, Itália, que o leva ao hospital. Fanático sérvio encapuzado cortando a rede que impedia seus compatriotas de entrar no campo. Novos foguetes direcionados aos jogadores, na direção do goleiro italiano Emiliano Viviano.

Diante da iminente tragédia que se desenhava, o árbitro escocês Craig Thompson interrompeu o jogo entre Itália e Sérvia, pelas Eliminatórias da Eurocopa, ontem, seis minutos apenas depois de iniciado. Todos retornam ao vestiário escoltados pela polícia, com escudos. Os italianos, através do diretor da sua confederação de futebol, Antonello Valentini, esperam agora o relatório do delegado da Uefa e querem a vitória por 3 a 0, sob a alegação de que a partida não prosseguiu por causa da violência dos torcedores sérvios.

"Nunca vi algo parecido", afirmou o treinador da Azzurra, Cesare Prendeli, frustrado com a não realização do jogo. Viviano contou que até o juiz paralisar o espetáculo de agressividade, precisou atuar olhando para a arquibancada. "Os foguetes caíam do meu lado. Fiquei com medo de ser atingido na cabeça", falou à rede de TV italiana RAI.

As razões para tanta violência começam, pelo que os próprios sérvios descreveram, dias antes do encontro entre as duas seleções, quando o goleiro Stojkovic decidiu trocar o Estrela Vermelha pelo Partizan Belgrado, inimigos mortais na Sérvia. A hostilidade ao atleta antes na saída do hotel para o estádio veio, provavelmente, dos torcedores do Estrela Vermelha. Levado ao hospital San Martino, em Gênova, o goleiro não participaria do encontro.

Na realidade, já na partida anterior da Sérvia, sexta-feira, diante da Estônia, quando os sérvios perderam em casa por 3 a 1, o clima esquentou entre a torcida e os jogadores. "Sabíamos que se tratava de uma confronto de risco", explicou o delegado de segurança da polícia, Roberto Massucci. "Mas agressividade nesse nível há muito não se via."

No local reservado aos sérvios no estádio Luigi Ferraris havia 1.600 torcedores, mas insuflados até a alma. "Verificamos que vários estavam embriagados", descreveu o policial. Informações não oficiais davam conta de três detidos e 15 feridos no episódio. Massucci não explicou como os foguetes chegaram até as arquibancadas, embora reclamasse da polícia sérvia: "Temos um canal de comunicação com a polícia sérvia e não recebemos nenhum sinal sobre a periculosidade da gente que viria para cá."

De nada adiantou Krasic, Stankovic e outros jogadores da seleção sérvia pedirem calma aos torcedores da nação, que pareciam estar tomados por fúria incontrolável, sem que os italianos compreendessem muito bem as razões e o que se passava, já que os tifosi, em princípio, não pareciam ser o alvo da torcida eslava. Era uma guerra entre sérvios, na casa do adversário.

Nova batalha. Mas, na saída do estádio, as coisas mudaram um pouco de figura. Um grupo de italianos esperava os insuflados sérvios na saída do setor 6, destinado a eles, para um acerto de contas, pois os foguetes lançados nos jogadores atingiram parte da torcida italiana também. Os dois lados trocaram garrafadas e foguetes, dentre os objetos possíveis de serem arremessados, o que exigiu o uso de jatos de água nos manifestantes e unidades blindadas da polícia para evitar mortes, até então não ocorridas.