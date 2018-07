Hopkins luta para ser o mais velho campeão do boxe O pugilista norte-americano Bernard Hopkins pode bater um recorde de longevidade neste sábado, quando enfrenta o canadense Jean Pascal em Quebec, no Canadá. Se vencer, ele se tornará o mais velho campeão mundial da história do boxe, com 45 anos e 11 meses - faz aniversário no dia 15 de janeiro.