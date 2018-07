Hora de acabar com 'goleadas de 1 a 0'

Até agora, após 15 rodadas, em apenas uma delas o Alvinegro marcou três gols. Foi no empate diante do Comercial (3 a 3) e só ganhou por diferença acima de um gol duas vezes (2 a 0 sobre Guaratinguetá e Portuguesa). No mais, placares magros que o time espera deixar para trás nesta reta final. Nos dois próximos jogos, diante de equipes que lutam contra o rebaixamento, a ordem do técnico Tite é acabar com o "1 a 0 é goleada".

Hoje a missão cabe ao time considerado reserva, apenas com Alessandro, de volta após sete partidas, Leandro Castán e Ralf que carregam o rótulo de titulares. Gilsinho, Élton e Emerson formam o ataque com a missão de marcar os gols. Será a chance tão esperada por Sheik de iniciar duas partidas seguidas.

Emerson perdeu a posição por estar com problemas na Justiça mas, sobretudo, pela falta de vontade em alguns jogos.

Chegou a ser cobrado por Tite por não ter vibrado após anotar um gol, diante do Linense (vitória por 1 a 0). Voltou elétrico, correndo como nunca e agora faz de cada encontro uma decisão para recuperar a confiança também nos jogos importantes.

"Nosso time vem mostrando bom futebol e, mesmo com reservas, busca a liderança", afirma o lateral-esquerdo Ramón, que ignora o São Paulo. "Não penso neles e sim na gente ganhar. Mas não interessa se for de quatro ou cinco, e sim jogar bem. Temos de vencer e convencer, pois não adianta fazer três e não render. Quero que o coletivo renda cada vez melhor."

Libertadores. Em partida de ontem pelo Grupo 6, o Deportivo Táchira recebeu o Nacional do Paraguai e ficou no 0 a 0, resultado que foi bom para o Corinthians, que lidera a chave com 8 pontos, contra 7 do Cruz Azul e 4 do Nacional. O Táchira tem apenas 2. Já pelo Grupo 5, o Nacional do Uruguai ganhou do Alianza Lima por 1 a 0 e chegou aos 6 pontos, um atrás de Libertad e Vasco. E o Universidad do Chile recebeu o Peñarol, pelo Grupo 8, e ganhou de 2 a 1.