Hora de civilizar

Entendo a preocupação do MP com a segurança da plateia. Não faltam destrambelhados a frequentar arquibancadas. Sobram bestas quadradas acostumadas a partir pra ignorância como forma de diálogo ou para manifestar descontentamento. Não é por acaso que ocorrem tumultos, até em jogos que não valem grande coisa. (Fanáticos pelo Coritiba quase destruíram o Couto Pereira, em 2009, quando o time caiu para a Série B.)

Mas é preciso impor limites nos atos de gente sem noção. O Estado tem obrigação de mostrar-se superior e mais forte do que bagunceiros, os ocasionais ou por vocação e profissão. Se a todo momento se alardeia que existem métodos modernos de controle nos campos de futebol, com câmaras espalhadas em cada canto, então que funcionem e sejam utilizadas para garantir a integridade da turma do bem.

Não faz sentido investir bilhões de reais na construção de instalações imponentes, multifuncionais, se numa hora de aperto se chega à conclusão de que embutem risco. Então, pra que erguer as tais arenas sem grades, alambrados e contenções do gênero? Não é para tratar os frequentadores como gente civilizada? Pois que a recíproca seja verdadeira. Sem dar aval para truculência - já existe às pampas -, que a Polícia Militar faça o trabalho dela e que os clubes reforcem a vigilância nas áreas internas com funcionários extras, e de preferência bem preparados.

Não tem cabimento o Palmeiras colocar ingressos à venda e, de um instante para outro, se ver obrigado a trocar de casa. Na teoria, perde o trunfo de ser o mandante num estádio que tem tudo para ser um caldeirão, a seu favor e desde que mereça. Fora a dor de cabeça de quem botou a mão no bolso para comprar bilhete antecipadamente. Palestrino de verdade não vai destruir o próprio patrimônio. Mas, se o fizer, que pague - literalmente e na justiça. Ou mudamos a mentalidade ou seremos reféns para sempre dos cabeças ocas.

Superstição vale? Há quem alegue que seria conveniente Paulo Nobre levar o time para o Pacaembu, por exemplo, para não marcar o eterno Palestra. Torcedor é cismado que só: fica o medo de que, na eventualidade da terceira despencada para a Segundona, o lindo campo fique marcado como agourento, azarado e por aí vai. Cabeça de torcedor é cheia de fantasias (sobretudo ligadas a sorte e azar), e dá para entender a lógica torta desse raciocínio.

Vale o contrário, também. Se o Palmeiras ganhar, e tem obrigação disso, o templo oval ganha aura de bem-aventurado. Tudo se transforma em papo furado, a depender do trabalho e esforço do técnico Dorival Júnior e dos jogadores. Se fizerem o papel que se espera deles, num derradeiro esforço de eficiência, não há o que temer, nem de vontade sobrenatural, muito menos do humor dos fãs. Ganhem, sem sufoco, que tudo se apazigua.

Só não entendo a confiança palmeirense - um tanto exagerada - de que não haverá exílio para a divisão intermediária. De onde vem tal serenidade? Não pode ser do retrospecto, horroroso até agora, com 20 derrotas, cinco enfileiradas nas últimas rodadas. A equipe não está com bola cheia para estufar o peito. Trabalho psicológico? Pode ser. Concentração e crença? Vá lá, passável.

Os doidos por teorias de conspiração adiantam que o Furacão será ventinho porque a cúpula de lá está com o Vitória atravessado na garganta por transação do jogador Leo. Daí que... Daí que é conversa pra boi dormir. O Palmeiras que abra o olho.