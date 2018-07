Hora de lua de mel para Thiago. Depois procurar um clube

SÃO PAULO - Os últimos dias de Thiago Pereira têm sido agitados. No sábado, o nadador completou 27 anos. Ontem de manhã, deixou a vida de solteiro para trás - após o casamento no civil com a advogada Gabriela Paulette, terá a cerimônia no religioso e a festa no sábado. Mas algo continua indefinido na vida do atleta, prata nos 400 metros medley na Olimpíada de Londres: o clube que vai defender em 2013.

No meio do turbilhão pós-Londres, em que se dedicou aos preparativos para o casamento e à retomada dos treinos, Thiago foi avisado pelo Corinthians que a parceria iniciada em 2010 não teria continuidade.

As propostas já vieram - tanto de clubes sociais quanto de times de futebol. Mas, para Thiago, uma condição é inegociável: ele quer continuar trabalhando com o técnico Alberto Silva e com o grupo PRO 16 (criado por Cesar Cielo), em São Paulo.

"O Albertinho foi o técnico que me guiou até eu conseguir a tão sonhada medalha olímpica. Os clubes querem que você esteja lá, com eles, mas ao mesmo tempo quero continuar com um trabalho em que confio. Já arrisquei muito."

E O TEMPO CORRE

Enquanto fazia ontem a última prova do terno, confeccionado pelo estilista Ricardo Almeida, Thiago lembra que logo após a lua de mel de cinco dias, em Santa Catarina, voltará firme aos treinos. A primeira grande competição do ciclo de 2016 será no fim de julho, o Mundial de Barcelona.

O nadador não esconde a decepção com o "desemprego". "Essa situação seria até esperada se a Olimpíada de 2016 não fosse aqui." Mas consegue manter a descontração quando lembra que, agora, terá responsabilidades de um homem casado. "Quem sabe até sábado a gente não tem uma notícia nova?", diz, esperançoso por um presente pelas bodas.