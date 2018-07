Hora de mostrar que treinar faz bem

O São Paulo apresenta hoje o resultado de uma semana cheia de treinos, primeira desde o começo da temporada. Contra o Mirassol, às 18h30, no estádio José Maria de Campos Maia, a boa fase do time de Emerson Leão será posta à prova para buscar a ponta no Estadual - que será possível se o líder Palmeiras não vencer o Corinthians.

O clima no Morumbi não poderia ser mais propício para chegar ao topo da tabela. A equipe recuperou a confiança com seis vitórias consecutivas, e a última delas foi um verdadeiro banho de autoestima - diante da torcida, se superou para vencer o Santos de Neymar com um a menos por 3 a 2, há uma semana.

Os dias de calmaria no CT, segundo Rhodolfo, vieram em boa hora. "Foi muito bom para a gente treinar mais, estávamos precisando. Tivemos tempo para aprimorar a parte defensiva e o ataque, a gente estava mais jogando do que treinando", disse o zagueiro. "Além disso, pudemos melhorar a parte física."

Para manter o bom momento, no entanto, Leão reforçou a necessidade de o time fazer a sua parte hoje e vencer o Mirassol, independentemente do resultado do clássico no Pacaembu. "A chance que temos é de passar de segundo para primeiro colocado, mas, se não tomarmos cuidado, podemos baixar nossa posição em breve", disse o técnico.

A cinco rodadas do fim da primeira fase do Paulista, ele garante que terminar na liderança não é a meta principal neste momento. "Nossa prioridade é terminar entre a primeira e a quarta posição. Quanto mais em cima, é lógico, será melhor", disse Leão, ressaltando a força do rival de hoje - que impôs dificuldades ao Corinthians no Pacaembu, há duas semanas. "Temos um adversário que contra o qual é sempre desagradável jogar lá."

Luis Fabiano fora. Com o melhor ataque do campeonato ao lado do Palmeiras (32 gols marcados), o Tricolor balançou a rede nove vezes nas últimas três partidas - em boa parte graças à contribuição de Luis Fabiano, que marcou seis e hoje é desfalque.

O atacante tem um edema na coxa esquerda e não há previsão de quando voltará.

Esta já é a segunda lesão muscular dele na temporada. O Fabuloso já ficara quase dois meses longe da bola.

Leão tem outros problemas Ainda sem o volante Fabrício, que treinou durante a semana mas foi descartado, o time não terá Rodrigo Caio, suspenso após ter sido expulso contra o Santos. No seu lugar, Piris ganha mais uma chance para tentar convencer na lateral-direita. Nas outras posições, a formação é a mesma dos últimos jogos.

Tabu contra os grandes. Desde que subiu para a 1.ª Divisão do Paulista, em 2007, o Mirassol não conseguiu vencer nenhum dos quatro grandes. O técnico Ivan Baitello não terá o meia Luciano Sorriso, machucado, e o zagueiro Dezinho, suspenso.