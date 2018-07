Horários dos jogos vão levar em conta clima e interesses

As cidades serão consultadas, mas não terão grande peso na decisão. Manaus, por exemplo, prefere partidas no início ou no fim da tarde.

"Jogos às 15 horas, nem pensar. O calor é muito forte. Às 17h é complicado, porque também tem a umidade, mas é melhor"", disse Nickolas dos Anjos, diretor executivo da empresa estadual de turismo do Amazonas.

Ele disse que seu Estado não foi consultado ou informado pela Fifa ou pelo COL sobre os horários das partidas.

Cuiabá está na mesma situação e vai pleitear jogos pela manhã. "É melhor do que no meio da tarde"", disse Carlos Brito, da Agecopa. "Ou então que seja no fim da tarde.""

Uma das hipóteses para o caso de jogo matinal seriam os envolvendo os asiáticos.

Os europeus devem entrar em campo à tarde, assim como a seleção brasileira e os demais sul-americanos.