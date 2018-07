Hortência recebeu negativas de Janeth e Zanon

"Eu não poderia deixar de chamar a Janeth para o cargo. Mas ela teve o bom senso de não aceitar agora", diz Hortência, sobre o convite para a assistente-técnica, que já foi "anunciada" como treinadora do ciclo até 2016.

Já o "não" de Zanon, que fez a transição do masculino para o feminino com sucesso, foi uma surpresa, diz a dirigente. "Eu juro que não esperava e até agora não entendi direito." Zanon, que renovou contrato com Americana, alegou que a CBB oferecia um contrato a curto prazo e ele preferia não se arriscar.