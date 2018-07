Hotel nega ter recebido queixa de furto de espanhóis

RECIFE - O hotel Golden Tulip emitiu nota oficial nesta quinta-feira para negar que jogadores da Espanha tenham se queixado de um suposto furto ocorrido no fim de semana, em Recife. Mais cedo, a Fifa havia informado que estava investigando um possível furto no hotel onde os espanhóis se hospedaram para a sua estreia na Copa das Confederações.

"Em relação a notícia que foi divulgada por veículo de comunicação da Espanha sobre suposto ''furto'' de dinheiro de jogadores da Seleção da Espanha, durante estada no Hotel Golden Tulip Recife Palace, vimos a público informar que soubemos do fato pela imprensa", registrou a nota publicada pela assessoria de comunicação do Brazil Hospitality Group, que administra o hotel.

"O hotel não recebeu queixa alguma da equipe da Espanha sobre esse ou qualquer outro incidente. Ao contrário, o Golden Tulip Recife Palace recebeu diversos elogios e cumprimentos pelo atendimento exclusivo e dedicação integral de seus colaboradores. Por fim, continuaremos à disposição para eventuais esclarecimentos", afirmou o grupo.

De acordo com o jornal esportivo espanhol Marca, seis jogadores da seleção, incluindo o zagueiro Gerard Piqué, foram furtados em seus quartos. Os criminosos teriam agido quando o elenco estava fora do hotel.

Os jogadores teriam notado o furto apenas na última segunda-feira, antes da viagem para o duelo com a seleção do Taiti, que será disputado nesta quarta no Estádio do Maracanã, no Rio, às 16 horas.

Piqué teria sido o primeiro a alertar para o sumiço de dinheiro e pertences, enquanto os outros só perceberam o incidente quando preparavam suas malas para a viagem. Alguns deles, teriam perdido até mil euros (aproximadamente R$ 3 mil).