Howard brilha em vitória do Orlando sobre o Lakers

Estrela da franquia da Califórnia, Kobe Bryant voltou a ser destaque depois de dois jogos apagados. Ele que vinha de 14 pontos contra o Dallas e 24 frente ao Miami, anotou 30 pontos neste sábado, sendo o cestinha do Lakers.

Mesmo sem Derrick Rose, o Chicago Bulls atropelou o Cleveland Cavaliers por 114 a 75, fora de casa, e chegou à sua 14.ª vitória em 17 jogos, mantendo a melhor campanha da temporada. Bastaram 14 pontos a Anderson Varejão para fazer do brasileiro o cestinha dos anfitriões, que estão na sétima posição no Leste. Ele ainda pegou sete rebotes. O maior pontuador da noite foi Luol Deng, com 21, mas Carlos Boozer também se destacou, com 19 pontos e 14 rebotes.

Tiago Splitter também foi relativamente bem, mas seu desempenho não foi suficiente para impedir que o San Antonio Spurs perdesse do Sacramento Kings por 88 a 86, em casa. O brasileiro teve 24 minutos em quadra e deixou o jogo com 10 pontos e sete rebotes. Tony Parker fez 24 pontos e foi o cestinha.

Depois de uma atuação apagada na quarta-feira, contra o Boston, Leandrinho voltou a se destacar. O brasileiro anotou 17 pontos para o Toronto Raptors, que perdeu para o Portland Trailblazers por 94 a 84.

Já Nenê sequer jogou contra o Washington Wizards. Com dores no calcanhar, ele foi poupado pelo Denver Nuggets, já pensando no duelo deste sábado contra o New York Knicks. Mesmo assim o seu time venceu, por 108 a 104, fora de casa. Al Harrington saiu do banco para ser o cestinha, colaborando com 29 pontos para a vitória do Denver, que tem a segunda melhor campanha do Oeste.

A sexta-feira foi dos visitantes na NBA. Dos 11 jogos, só dois tiveram vitórias dos mandantes. Além do Orlando, só o Philadelphia 76ers venceu, fazendo 90 a 76 no Atlanta Hawks. Entre os que perderam em seus domínios estão o Boston Celtics, que confirmou a má fase sendo derrotado por 79 a 71 pelo Phoenix Suns e o não menos decepcionante New York Knicks, que chegou à sua nona derrota, desta vez para o Milwaukee Bucks, por 100 a 86. Pelo menos Carmelo Anthony se salvou, com 35 pontos.

Confira o resultado desta sexta-feira na NBA:

Philadelphia 76ers 90 x 76 Atlanta Hawks

Washington Wizards 104 x 108 Denver Nuggets

Toronto Raptors 84 x 94 Portland Trail Blazers

Boston Celtics 71 x 79 Phoenix Suns

Cleveland Cavaliers 75 x 114 Chicago Bulls

Detroit Pistons 81 x 98 Memphis Grizzlies

New York Knicks 86 x 100 Milwaukee Bucks

Orlando Magic 92 x 80 Los Angeles Lakers

San Antonio Spurs 86 x 88 Sacramento Kings

Golden State Warriors 91 x 94 Indiana Pacers

Los Angeles Clippers 98 x 101 Minnesota Timberwolves[

Acompanhe os jogos de sábado na NBA:

Atlanta Halks x Cleveland Cavaliers

New York Knicks x Denver Nuggets

Miami Heat x Philadelphia 76ers

Detroit Pistons x Portland Trail Blazers

New Jersey Nets x Oklahoma City Thunder

Chicago Bulls x Charlotte Bobcats

Memphis Grizzlies x Sacramento Kings

New Orleans Hornets x Dallas Mavericks

Houston Hockets x San Antonio Spurs

Utah Jazz x Minnesota Timberwolves