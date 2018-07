Huertas se destaca, mas Lakers perde em casa na pré-temporada da NBA

O brasileiro Marcelinho Huertas fez a sua parte na noite desta terça-feira, madrugada de quarta no horário de Brasília, mas não conseguiu impedir a derrota do Los Angeles Lakers para o Portland Trail Blazers, em casa, em mais um duelo da pré-temporada da NBA. Os visitantes venceram no Staples Center por 109 a 106 na prorrogação, após empate por 99 a 99 no tempo regulamentar.

Mesmo começando no banco de reservas, Huertas foi um dos maiores pontuadores do Lakers. Ele contribuiu com 11 pontos, cinco assistências e dois rebotes em apenas 18 minutos em quadra. Só foi superado pelos 15 pontos de Jordan Clarkson e pelo "double-double" de 13 pontos e 13 rebotes de Julius Randle.

No entanto, o trio do Lakers foi ofuscado por outro trio, do Trail Blazers, liderado por Damian Lillard. Ele foi responsável por 30 pontos, tornando-se o cestinha da partida. E teve a companhia de Maurice Harkless e seus 14 pontos, e Mason Plumlee, com um "double-double" de 11 pontos e 11 rebotes.

Em outro bom jogo da pré-temporada nesta noite de terça, o Miami Heat bateu o Brooklyn Nets por 121 a 100, em casa. Hassan Whiteside foi o grande destaque da partida, em favor dos anfitriões, ao anotar 21 pontos e 14 rebotes. O "double-double" foi obtido em apenas 22 minutos em quadra.

Ainda na noite de terça, o Memphis Grizzlies derrotou o Philadelphia 76ers por 121 a 91, com destaque para Troy Williams, responsável por 22 pontos e sete rebotes para o Grizzlies. No Texas, o Dallas Mavericks superou o Oklahoma City Thunder por 114 a 109, com 16 pontos de Derrick Powell 15 de J.J. Barea. A dupla, porém, foi ofuscada pelo turco Ersan Ilyasova, cestinha do jogo, com 19 pontos e 11 rebotes.