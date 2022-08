Hugo Calderano supera Alexis Lebrun e leva título do WTT de tênis de mesa

Hugo Calderano brilhou neste sábado ao derrotar o francês Alexis Lebrun por 4 sets a 1 e levar o título do WTT Contender de Túnis. A decisão aconteceu na Tunísia e o triunfo veio com parciais de 11/7, 11/6, 11/7, 10/12 e 11/3. Sexto colocado no ranking mundial, este é o quarto título da competição arrebatado por Calderano. O brasileiro soma 400 pontos e deve conquistar o quinto posto.

O mesatenista espera manter a boa fase para tentar figurar entre os três primeiros, melhor colocação que ele já atingiu.Na disputa pelo primeiro lugar, ele encarou o francês Alexis Lebrun considerado uma das revelações do tênis de mesa na Europa.

A campanha para chegar ao título mostra o bom momento de Calderano. Ele não perdeu nenhum set até chegar à decisão. Cabeça de chave número 2, ele deixou pelo caminho Chen Chien-An e Liao Chegn-Ting, ambos de Taiwan, Liu Dingsho, da China e Jang Woojin, da Coreia do Sul.

WTT CONTENDER TÚNIS | FINAL: Melhores momentos de Hugo 4 x 1 Alexis Lebrun ️ WTT#TimeCalderano pic.twitter.com/hhtow2c9sE — Hugo Calderano (@hugocalderano) August 6, 2022

Em setembro, Calderano volta a entrar em ação, já que ele vai estrear pelo Kinoshita Meister Tokyo, time de tênis de mesa da liga japonesa