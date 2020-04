Hugo Calderano volta a ser 6º do mundo no último ranking antes de congelamento

Melhor mesa-tenista do País na atualidade, o brasileiro Hugo Calderano voltou a ocupar o sexto lugar no ranking mundial da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF, na sigla em inglês, divulgado nesta quinta-feira. Esta foi a última lista antes do congelamento do ranking, em razão da suspensão dos eventos internacionais por conta da pandemia da covid-19, e reflete os resultados obtidos pelos atletas até meados do mês de março. No ranking olímpico, que contabiliza apenas dois atletas de cada país (número máximo de inscrições permitidas nos Jogos de Tóquio-2020), Calderano é o quarto colocado.

A posição do brasileiro não é inédita, pois ele ficou em sexto lugar por vários meses alternados desde dezembro de 2018, quando ocupou o posto pela primeira vez. Apesar de não ter obtido nenhum resultado mais importante do que os que já contabilizava no início de março, somando os mesmos 12.315 pontos, ele foi beneficiado pela queda do taiwanês Lin Yun-Ju, que perdeu 425.

No ranking olímpico, Calderano é o quarto colocado, pois somente dois atletas de cada país podem ser inscritos nos Jogos de Tóquio-2020 e a lista mundial tem quatro chineses nas seis primeiras posições. Se mantiver esse posicionamento até junho de 2021, o brasileiro evitará um confronto contra chineses até a semifinal da Olimpíada, brigando automaticamente por medalha. O chinês Fan Zhendong voltou ao primeiro lugar nesta última lista, com 17.915 pontos. Outra alteração importante foi a subida do japonês Tomokazu Harimoto, que agora é o quarto colocado.

Entre as mulheres, Bruna Takahashi segue no Top 50. Ela agora é a 47.ª da lista, uma posição abaixo do mês anterior. Jessica Yamada (143.ª) subiu duas colocações, enquanto que Caroline Kumahara (145.ª) pulou três postos. A chinesa Chen Meng é a líder do ranking feminino, com 17.915 pontos.

O Brasil também se destaca na atualização do ranking de equipes masculino, subindo uma posição e voltando a ocupar o sexto lugar, com 290 pontos. No feminino, o país está em 25°.

Confira a lista dos principais brasileiros nos rankings individuais adultos:

MASCULINO

6.º - Hugo Calderano (7.º no ranking anterior)

44.º - Gustavo Tsuboi (43.º)

58.º - Vitor Ishiy (56.º)

84.º - Thiago Monteiro (73.º)

88.º - Eric Jouti (89.º)

491.° - Cazuo Matsumoto (494.°)

597.° - Carlos Ishida (1.039.°)

777.º - Humberto Manhani (572.º)

795.º - Guilherme Teodoro (790.º)

FEMININO