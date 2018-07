Hugo Pessanha é ouro no Grand Slam do Rio

RIO

O médio (-90 kg) Hugo Pessanha garantiu o único ouro do Brasil no Grand Slam do Rio, ontem, no Maracanãzinho - ele derrotou, por ippon, o russo Kirill Deniso, vice-líder do ranking mundial. O País também garantiu uma medalha de prata na disputa feminina. Na categoria pesado (+78 kg), Maria Suelen Altheman ficou com a medalha de prata - na decisão, perdeu para a gigante Lucija Polavder, da Polônia, de 145 kg, por ippon.

Os judocas brasileiros não tiveram muito sucesso no primeiro dia do torneio. Apenas a meio-médio (-63 kg) Mariana Silva tinha conquistado o bronze. Ontem, além do título de Pessanha e do vice-campeonato de Maria Suelen, os brasileiros também comemoram os 3.º lugares de Leandro Guilheiro, Flávio Canto e Mayra Aguiar.

No sábado, começa a disputa da Copa do Mundo em São Paulo. Os combates serão realizados no ginásio da Hebraica.