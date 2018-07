Hugo Pessanha leva único ouro do Brasil no Grand Slam

O desempenho rendeu ao Brasil a terceira colocação geral no Grand Slam. Com um ouro, uma prata e quatro bronzes - no sábado, Mariana Silva já havia ficado em terceira na categoria até 63 kg -, o País ficou atrás da Rússia, que também teve uma conquista dourada, mas levou mais pratas. O Japão terminou na liderança isolada, com oito ouros.

O maior feito brasileiro veio com a vitória de Hugo Pessanha sobre o russo Kirill Denisov. Na final, o judoca ganhou com um ippon no último segundo. Antes, Pessanha já havia vencido o argentino Hector Campos na estreia, também por ippon, e depois passou pelo italiano Walter Facente e o sueco Marcus Nyman. Na semifinal, nova vitória por ippon, sobre o japonês Daiki Nishiyama.

Na mesma categoria de Pessanha, Tiago Camilo era a outra esperança de medalha do Brasil. No entanto, o judoca campeão mundial e medalhista olímpico de prata e de bronze não foi bem na competição, perdendo na terceira luta para Nishiyama. Assim como ele, Luciano Corrêa e Daniel Hernandes também terminaram com a quinta posição, nas categoria até 100 kg e para mais de 100 kg, respectivamente.

Ainda no masculino, Flávio Canto e Leandro Guilheiro tinham a possibilidade de fazer uma final brasileira na categoria até 81 kg, mas ambos foram derrotados pelos finalistas. Canto perdeu por ippon para o croata Tomislav Marijanovic, que acabou ficando com o ouro. Já Guilheiro perdeu para o holandês Guillaume Elmont, que terminou com a prata.

No feminino, Maria Suelen foi o grande destaque. Na categoria para judocas com mais de 78 kg, ela só perdeu na final para a eslovena Lucija Polavder, por ippon. Já entre as atletas com até 78 kg, Mayra Aguiar chegou até as semifinais, quando foi derrotada pela japonesa Akari Ogata.