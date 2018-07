Hugo Pessanha vai atrás do 2º ouro em 7 dias Campeão do Grand Slam no último fim de semana, no Ginásio do Maracanãzinho, o judoca Hugo Pessanha volta ao dojô. Hoje, o carioca de 24 anos é uma das atrações da etapa de São Paulo da Copa do Mundo, que está sendo disputada no clube A Hebraica desde ontem, com a presença de 319 judocas de 37 países - entre eles, 15 medalhistas olímpicos e 330 mundiais. As eliminatórias começam às 9h30 e a fase final será disputada a partir das 16 horas.