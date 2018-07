Hugo Wolverine é o único brasileiro no UFC de San Jose, na Califórnia

SAN JOSE - Neste sábado será realizado o UFC on FOX, que terá como luta principal o confronto entre o campeão Ben Henderson e Gilbert Melendez, campeão do Strikeforce e que tentará tomar o cinturão Peso Leve do UFC.

O evento será disputado no HP Pavillion, em San Jose, na Califórnia, e a pesagem ocorreu nesta sexta. O único brasileiro no card do evento é Hugo Wolverine, que vai encarar o norte-americano T.J. Dillashaw. Outro destaque é o combate entre o veterano Frank Mir e Daniel Cormier.