Hulkenberg, em alta, deve atracar na Sauber

Em contrapartida, o japonês Kamui Kobayashi, da Sauber, errou na reta depois da largada e acabou com a corrida de Jenson Button, McLaren, e Nico Rosberg, Mercedes. Acabou punido com drive through e também teve de abandonar, depois.

Esse cenário terá desdobramentos na equipe surpresa este ano, a Sauber. Hulkenberg deverá substituir Sergio Perez, contratado pela McLaren para a vaga de Lewis Hamilton, e o mexicano Esteban Gutierrez, terceiro na GP2, este ano, e já piloto reserva do time suíço, provavelmente ficará com o lugar de Kobayashi, apoiado pelo patrocinador mexicano Carlos Slim. Kobayashi, salvo surpresa, deverá procurar equipe. / L.O.