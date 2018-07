''Humano'', Phelps supera depressão e projeta recordes

GOLD COAST/ AUSTRÁLIA

Uma má notícia para os adversários: depois de quase três anos de visível queda de rendimento, o norte-americano Michael Phelps recuperou a alegria de nadar e estabelece metas que poderiam ser audaciosas para qualquer nadador que não fosse o maior vencedor da história das olimpíadas, com 14 medalhas de ouro no currículo.

"Existem coisas que quero fazer e manter. Uma delas é não perder uma prova dos 200 metros borboleta pelo resto de minha carreira", anunciou, deixando a modéstia de lado, em entrevista concedida em Gold Coast, na Austrália, onde faz os últimos preparativos para o Campeonato Mundial de Desportos Aquáticos de Xangai.

Phelps dominou os 200 m borboleta por nove anos, mas sofreu derrotas nas últimas três competições que disputou.

A última foi no mês passado, para o australiano Nick D"Arcy, atuando diante de sua torcida. Ele admitiu ter ficado incomodado com o fato. "Isso mostra que todo mundo é humano", filosofou. "Mas tudo vai voltar a ser como antes, se eu fizer o que preciso fazer na piscina. Seus garotos (da Austrália) sabem: eu não gosto de perder."

O americano contou que durante o período de baixa se sentia pouco motivado e até deprimido. "Sentia como se tivessem de torcer o meu braço para entrar na piscina", descreveu.

A recuperação veio com a constatação do quanto se sentia incomodado com a derrota. "Saí da depressão na hora certa, porque senão seria tarde demais (para o Mundial e a Olimpíada de Londres)."

Recordes. Phelps também faz uma aposta: a de que o Mundial de Xangai, cujas provas de natação começam no próximo sábado, vai marcar o fim do jejum de recordes mundiais.

"Você vê pessoas fazendo coisas novas fora e dentro da piscina que lhes permitem trabalhar em pequenas coisas que fazem uma grande diferença no final", observou. "Tem muita gente nadando mais rápido agora do que com os trajes (de competição, que foram permitidos no Mundial de Roma e agora tem uso restrito a algumas partes do corpo)."

O norte-americano revelou que gostaria de ser um dos nadadores a derrubar o tabu de 18 meses sem novas marcas. "Adoraria quebrar um recorde mundial. Amaria fazer o melhor tempo", disse, entusiasmado.