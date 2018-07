Húngara Hosszu vence a Copa do Mundo de Natação Sem a presença dos principais nadadores da atualidade, a Copa do Mundo de Natação chegou ao fim neste domingo depois de oito etapas com os títulos individuais para o australiano Kenneth To no masculino e a húngara Katinka Hosszu no feminino. Os dois já estavam na liderança antes da última etapa, realizada neste fim de semana em Cingapura.