Húngaro envolvido em controvérsia há 4 anos apitará abertura da Eurocopa

Em 2012, Kassai não validou um tento da Ucrânia, marcado por Mako Devic, em partida contra a Inglaterra, embora a bola tenha ultrapassado a linha do gol. A seleção inglesa, então, venceu a partida e avançou às quartas de final, enquanto a Ucrânia, uma das anfitriãs do torneio, acabou sendo eliminada.

Diante do erro do árbitro, a Uefa optou por não escalar Kassai no restante da Eurocopa. Agora, em 2016, ele terá o auxílio do sistema Hawk-Eye para verificar se a bola ultrapassou a linha do gol, impedindo que aquele erro volte a se repetir.

Kassai, de 40 anos, foi um dos árbitros da Copa do Mundo de 2010, tendo apitado quatro jogos, entre eles a vitória do Brasil por 2 a 1 sobre a Coreia do Norte, na fase de grupos, e o triunfo da Espanha por 1 a 0 sobre a Alemanha, que levou a equipe para a decisão do torneio na África do Sul.

Além disso, o húngaro foi o árbitro da decisão da Liga dos Campeões em 2011, quando o Barcelona superou o Manchester United. Agora ele terá a oportunidade de participar do jogo de abertura da competição.