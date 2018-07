Hungria mantém técnico da natação mesmo após antigo caso de estupro vir à tona A Federação Húngara de Natação anunciou nesta quarta-feira que vai manter o técnico Laszlo Kiss no comando da seleção nacional mesmo após a notícia de seu envolvimento em um antigo crime ganhar as páginas dos jornais locais. O treinador se tornou protagonista de uma imensa polêmica no país depois que a imprensa descobriu e noticiou esta semana sua participação em um caso de estupro na década de 60.