Hunter-Reay aposta nas retas para vencer em São Paulo SÃO PAULO - O norte-americano Ryan Hunter-Reay afirmou neste sábado que apostará na potência do motor do carro da equipe Andretti para conseguir a vitória na etapa de São Paulo da Fórmula Indy, que será realizada no circuito de rua do Anhembi. No ano passado, ele perdeu a chance de vencer a prova ao ser ultrapassado pelo australiano Will Power, que triunfou e agora largará da primeira colocação. Assim, espera conseguir uma vingança no domingo.