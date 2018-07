Hunter-Reay ganha o GP de Long BeachH

O americano Ryan Hunter-Reay, da Andretti, quebrou ontem o domínio do australiano Will Power e da Penske na temporada 2010 da F-Indy ao vencer nas ruas de Long Beach, nos Estados Unidos. É sua segunda vitória na categoria, encerrando um jejum da equipe, que não vencia desde 2008 (com Tony Kanaan, em Richmond, ou 29 corridas).

Power foi o terceiro é ainda segue líder da classificação, com 172 pontos. O vice-líder é o brasileiro Hélio Castroneves (sétimo ontem), agora com 130, um ponto a mais que Hunter-Reay.

O segundo colocado na prova foi o inglês Justin Wilson (Dreyer&Reinbold), agora em 4.º na temporada com 125. O melhor brasileiro em Long Beach foi Kanaan, em quinto.