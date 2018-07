Hunter-Reay vence e Kanaan é 3º em Iowa na Indy

Já Hélio Castroneves, da Penske, foi apenas o oitavo, mas o resultado foi suficiente para ele assumir a liderança do campeonato, agora com 471 pontos. Ele agora está nove à frente do australiano Will Power, também da Penske, que foi o 14º colocado da prova deste sábado.

O triunfo de Hunter-Reay manteve a hegemonia da Andretti no circuito de Iowa, onde a equipe conquistou a sua quinta vitória consecutiva, sendo a segunda em três anos do piloto norte-americano. Ele venceu novamente no local depois de ter ultrapassado Kanaan a duas voltas para o final, sendo que o brasileiro também acabou sendo superado por outro piloto norte-americano, Josef Newgarden, segundo colocado pela Fisher Hartman.

O neozelandês Scott Dixon (Ganassi), o norte-americano Ed Carpenter (Carpenter), o canadense Hinchcliffe (Andretti) e o norte-americano Graham Rall (RLL) completaram, nesta ordem, o grupo dos sete mais bem colocados em Iowa, logo à frente de Castroneves.

O colombiano Juan Pablo Montoya, por sua vez, amargou a 16ª posição neste sábado depois de ter se envolvido em um acidente com Carpenter na parte final da corrida.

A etapa seguinte da Indy será realizada no próximo final de semana, quando ocorrerá rodada dupla de corridas, uma no sábado e outra no domingo, em Toronto, no Canadá.