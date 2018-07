Hunter-Reay vence em Milwaukee; Helinho segue líder

MILWAUKEE - Buscando o bicampeonato na Fórmula Indy, o norte-americano Ryan Hunter-Reay venceu, neste sábado, a sua segunda prova na atual temporada. O piloto da Andretti Autosport assumiu a liderança a 52 voltas do final para faturar a etapa de Milwaukee pelo segundo ano consecutivo.

Mas a liderança do campeonato segue sendo do brasileiro Hélio Castroneves, que cruzou a linha de chegada em Milwaukee na segunda colocação. Por conta da vitória de Hunter-Reay, o piloto da Penske tem agora apenas 13 pontos de vantagem sobre o vice-líder, exatamente o norte-americano, que passou seu companheiro de equipe Marco Andretti - este não completou a prova e ficou 50 pontos atrás do brasileiro.

O australiano Will Power, que não vinha bem na temporada, chegou pela primeira vez entre os três primeiros em 2013, exatamente em terceiro. Ele foi seguido pelo venezuelano EJ Viso e pelo canadense James Hinchcliffe, também da Andretti.

Tony Kanaan não conseguiu repetir o desempenho do último fim de semana, no Texas, e cruzou apenas no 10º lugar no oval de uma milha em Milwaukee, com uma volta de atraso em relação ao vencedor. Bia Figueiredo, que voltou ao cockpit da Dale Coyne Racing depois de duas etapas fora, foi a última a cruzar a linha de chegada, em 19º.