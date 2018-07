Hunter-Reay vence GP de Iowa na F-Indy; Kanaan é 3º

A corrida começou com um atraso de 45 minutos por causa do mau tempo. A chuva apareceu no decorrer da prova e acabou causando bandeiras amarelas, mas facilitou ultrapassagens e trocas de posições.

Apesar das reviravoltas, Castroneves foi o principal destaque ao liderar a corrida na maior parte do tempo. Mesmo sem o pole position Dario Franchitti pela frente, o brasileiro não conseguiu manter a vantagem até o final. Caiu de rendimento e sofreu seguidas ultrapassagens até cruzar a linha de chegada em sexto.

Foi nesta queda que Kanaan mostrou melhor ritmo e cresceu nas voltas finais da corrida. Acabou em terceiro, à frente do companheiro de KV, Barrichello. O ex-piloto da Fórmula 1 obteve seu melhor resultado na Indy, com o sétimo lugar.

A etapa de Iowa foi marcada por um treino classificatório incomum. Os pilotos foram divididos em dois grupos. Os oito primeiros do último treino livre fizeram uma mini-corrida de 30 voltas para definir as posições iniciais do grid.

Os demais disputaram outra rodada de 30 voltas, sendo que os primeiros a ir para a pista definiram o lado par do grid. O segundo grupo, que contou com os brasileiros, correu para obter as colocações do lado ímpar. Rubens Barrichello foi o terceiro nesta disputa e ficou com o 13º lugar no grid.