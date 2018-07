Hushovd surpreende e vence etapa da Volta da França O norueguês Thor Hushovd superou o francês Jeremy Roy nos metros finais e venceu a 13ª etapa da Volta da França. Famoso por ser um bom velocista, o ciclista da Noruega surpreendeu com a vitória desta sexta-feira, no montanhoso trecho na região dos Pirineus, que teve um percurso de 152,5 quilômetros entre as cidades de Pau e Lourdes.