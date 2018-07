Hypolito desabafa, mas CBG avisa: prioridade é classificar a equipe

Diego Hypolito usou as redes sociais para desabafar sobre a sua condição de reserva na equipe masculina de ginástica artística, que viaja nesta quinta-feira para o Japão, para uma aclimatação antes do Mundial da China, em outubro. A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) esclarece, no entanto, que essa condição não é definitiva. Além disso, a prioridade do Brasil é buscar a inédita classificação da equipe masculina para a Olimpíada do Rio - são 12 vagas.

O Brasil, apesar de ser sede dos Jogos Olímpicos de 2016, tem apenas uma vaga garantida para cada naipe. Para ter mais atletas ou a equipe inteira, precisará seguir o processo normal de classificação. Isso significa que, na China, terá de ficar entre as 24 melhores seleções para continuar na disputa, que será definida no Mundial da Escócia, no ano que vem. Os oito melhores em Glasgow estarão automaticamente classificados para os Jogos, e as quatro vagas restantes para seleções serão disputadas no evento-teste de abril de 2016.

"Hoje estamos fazendo contas para saber onde ganhamos, onde perdemos. No momento, a equipe inscrita é a que nos traz melhores possibilidades de garantir essa vaga. O trabalho da equipe é tão importante quanto o feito com os especialistas", esclareceu Leonardo Finco, coordenador da seleção masculina. Diego, especialista no solo e no salto, também participa dos outros aparelhos. Mas, ao que tudo indica, a avaliação da comissão técnica é que ele não teria uma contribuição efetiva com as notas restantes.