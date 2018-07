Iaaf anuncia valor das premiações no Mundial de Moscou

O valor pago aos recordistas será bancado pelos patrocinadores do evento. Assim, a premiação do recorde será somada ao dinheiro equivalente à medalha de ouro, ou seja, US$ 60 mil. O prêmio alcançaria, então, US$ 160 mil (cerca de R$ 370 mil).

Ao todo, o Mundial vai distribuir US$ 7,2 milhões (R$ 16,5 milhões) em premiação em seus nove dias de competição. A Iaaf ressalta, porém, que as honrarias estarão condicionadas a testes antidoping negativos.

Confira abaixo o valor dos prêmios em Moscou:

Individual

Ouro - US$ 60 mil

Prata - US$ 30 mil

Bronze - US$ 20 mil

4.º lugar - US$ 15 mil

5.º lugar - US$ 10 mil

6.º lugar - US$ 6 mil

7.º lugar - US$ 5 mil

8.º lugar - US$ 4 mil

Revezamentos (prêmio para a equipe)

Ouro - US$ 80 mil

Prata - US$ 40 mil

Bronze - US$ 20 mil